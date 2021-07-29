«Ну просто мордочки лисы!»: дочь Лепса раззадорила грудью публику, примерив рыжий купальник

Солистка группы Cosmos girls, дочь Григория Лепса, Ева Лепс в настоящий момент отдыхает в Италии. Отсюда 19-летней восходящей звезде удалось раззадорить своих поклонников секси-кадрами, сделанными на пляже.

Юная певица примерила рыжий купальник, поверх которого накинула шорты и рубаху, однако трусики и лиф от яркого костюма были очень хорошо видны. Кроме того, он оказался полупрозрачным и не скрыл от глаз публики пикантных деталей груди.

«Ну просто мордочки лисы!», «А через бикини можно многое увидеть», «Ева, очень красивая, просто секси», — обсудили внешность артистки пользователи Сети.

Напомним, Ева является средней дочкой Григория Лепса. От первой жены Светланы Дубинской у него есть наследница Инга. Вторая жена Анна Шаплыкова кроме Евы подарила ему дочь Николь и сына Ивана.

Смотрите также