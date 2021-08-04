«Завтрак в красоте»: Шубская с двумя сестрами похвасталась изысканной трапезой на фоне гор

За женой Александра Овечкина Анастасией Шубской трудно уследить, молодая мама двоих детей постоянно путешествует. А ее сыновьям Сереже и Илюше, к слову, всего 2 года и 1 годик. После нескольких дней в Арабских Эмиратах, она появляется в России, где отмечается вначале в Москве, потом в Новокузнецке, потом запросто перемещается в Италию и Швейцарию.

Практически всегда ее сопровождает верный муж и дети. Но в своем последнем путешествии Анастасия Шубская решила изменить компанию, появившись в Италии в компании отца Кирилла Шубского и сестер Анны и Марии Нахапетовых.

В основном младшая дочь Веры Глаголевой развлекалась с сестрами, выбрав вполне девичьи забавы — шопинг и посещение достопримечательностей. В итоге в их отпускном трофее оказалось несколько пакетов из брендовых бутиков и впечатления от посещения Галереи Виктора Эммануила II в Милане и Миланского кафедрального собора.

Свою прощальную встречу с сестрами в кафе на фоне гор и озера Комо Анастасия Шубская показала в личном блоге.

«У нас завтрак в красоте», — прокомментировала знаменитость обнародованное видео.

Все сестры оказались при этом одеты в черные наряды.

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