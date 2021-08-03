«Время сестер»: Шубская засветилась на шопинге в Милане со всеми дочками Глаголевой

Александр Овечкин вместе с женой Анастасией Шубской недавно побывал в Новокузнецке Кемеровской области. Звезды появились на юбилее у одного из друзей хоккеиста. После этого пара решила провести время раздельно и супруга спортсмена улетела в Италию, где ее уже ждал отец Кирилл Шубский и две сестры — Анна и Мария Нахапетовы. Напомним, они были рождены в первом браке Веры Глаголевой с актером Родионом Нахапетовым.

Звездная семья провела приятный вечер у озера Комо, также отметилась в Швейцарии на острове Лугано, а потом вновь вернулась в Италию. Здесь уже девушки решили оставить своего сопровождающего и отправились втроем рассматривать местные достопримечательности. Особенно они впечатлились величием и красотой Галереи Виктора Эммануила II в Милане и Миланского кафедрального собора.

Ну и как обойтись без шопинга в Милане? Ведь здешние места славятся своими модными бутиками. Анастасия Шубская показала в личном блоге свою «добычу», запечатлевшись с многочисленными сумками и пакетами из магазинов.

«Время сестер», — подписала Шубская кадры.

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