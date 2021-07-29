Леди в платье и три парня в бермудах: Подольская предстала в Греции с двумя сыновьями и мужем

Наталья Подольская и Владимир Пресняков с наследниками Артемием и Ваней провели счастливую неделю в Греции. Звездная семья остановила свой выбор на пятизвездочном отеле у побережья Эгейского моря со спа-уклоном. В гостинице имелось несколько бассейнов, включая термальные и оснащенные сенсорными душами и гидромассажными ваннами.

Не удивительно, что наследники артистов много времени провели в воде, вволю наплескавшись в ней. Тем не менее Наталья призналась, что ее младший сын практически не слезал с ее рук. Как и многие дети, он чувствует себя абсолютно комфортно только у груди матери.

Один раз Наталья провела эксперимент: отдала Ваню его папе, причем на короткое время, исключительно для кадра в Instagram. В итоге снимок сделать удалось, но даже по нему видно, что малыш в этот момент всеми силами стремится к маме.

На финальном кадре из Греции Подольская и Пресняков экспериментировать не стали и запечатлелись в классическом варианте: младший сын на руках у мамы, а старший встал рядом с отцом. При этом все родственники постарались одеться в одном стиле, выбрав наряды в голубых тонах. Наталья примерила платье на запах, а ее сыновья и муж — бермуды.

«Наш финальный вечер. Потрясающий получился отдых. Спасибо Греции за погоду», — подписала фото Подольская.

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