«Ах! Эта секси-родинка в ложбинке»: Джанабаева соблазнительно попудрила лебединую шею и бюст

На личной страничке в Instagram Альбина Джанабаева поделилась забавным домашним видеороликом, показав, как они с мужем Валерием Меладзе готовятся к свиданию в «спартанских» родительских условиях. У пары подрастает четырехмесячная дочка Агата, однако супруги пытаются находить время и на личное. Пока экс-солистка группы «ВИА Гра» примеряла роскошное струящееся алое платье с мерцающими пайетками, Валерий Меладзе облачился в белую сорочку, брюки и пиджак, не забыв о бабочке. А Джанабаева пикантно попудрила зону декольте, блеснув роскошным бюстом. Певица мастерски взмахнула кистью над «ложбинкой», засветив манящую секси-родинку на полушарии груди.

Танцующей походной и с шампанским супруги отправились в столовую. Как только они собрались насладиться игристым, из детской послышался плач. Альбина с мужем тут же ринулись успокаивать ребенка — вот такие они, будни новоиспеченных пап и мам.

«Ах! Эта секси-родинка в ложбинке», «О боги! Альбинушка, вы просто космос», «Когда материнство к лицу», «Вот это формы! Залипательно», «И секси-родинку напудрила», «Повезло вашему мужу! Красотка», «Такое декольте смелое, молодая мамочка — топчик!», «Грация и изящность! Очаровательно», «А шампанское пригубить не дали», — написали фолловеры.

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