Цвета сирени: Джанабаева в струящемся шифоновом платье скрыла изъяны фигуры на съемках

Альбина Джанабаева уже давно счастлива с Валерием Меладзе. Влюбленные состоят в браке и воспитывают детей — 17-летнего Константина, семилетнего Луку и трехмесячную дочку Агату. После появления третьего ребенка певица на время покинула сцену. Однако уже летом она возобновила выступления и посетила фестиваль «Жара». Артистка не успела вернуться в форму, но умело подбирает себе образы, скрывающие изъяны фигуры.

больше по теме В морском стиле: Джанабаева в белоснежном платье оверсайз с воротником предстала в саду Жена Валерия Меладзе решила похвастаться своим летним нарядом.

Не так давно Альбина похвасталась летними нарядами. Она любит женственные аутфиты, поэтому в ее гардеробе есть платья в горох, наряды в морском стиле и костюмы. Но 28 июля певица поделилась кадрами со съемок. Поклонники заподозрили, что она работает над новым клипом. Джанабаева позировала в сумерках у машины с включенными фарами. Она предстала в струящемся шифоновом платье миди с закрытыми рукавами. Воздушный образ позволил ей замаскировать область живота и подчеркнуть стройные ноги.

«Когда задымило под капотом, а ты уже сделала все возможное… и дверью хлопнула и по колесу постучала… остается одно!» — написала звезда.

Жена Меладзе грациозно танцевала, демонстрируя наряд цвета сирени во всей красе. При этом она была босая.

Смотрите также: