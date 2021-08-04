«Незабываемый вечер»: Нетребко с мужем и семья Малининых погостили у Бочелли

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Вместе с мужем: Нетребко в черном платье в пол и шляпке с цветами предстала в Форте-деи-Марми

Оперная дива в компании Юсифа Эйвазов приехала на побережье Италии, чтобы дать концерт. Она покрасовалась на красной дорожке в женственном наряде.