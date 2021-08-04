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«Незабываемый вечер»: Нетребко с мужем и семья Малининых погостили у Бочелли

Об этом в своем Instagram сообщила Эмма Малинина.

«Незабываемый вечер»: Нетребко с мужем и семья Малининых погостили у Бочелли
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Фото: Global Look Press

Александр и Эмма Малинины счастливы в браке более 30 лет. Пара воспитала сына Антона и двойняшек Устинью и  Фрола. Чета Малининых часто делится в Сети совместными снимками, вызывая бурю эмоций у своих фанатов. На этот раз они показали, как провели вечер в компании оперной дивы Анны Нетребко и ее мужа Юсифа Эйвазова. Все вместе они гостили у оперного певца Андреа Бочелли.

Семья Малининых, Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов
Семья Малининых, Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Скриншот: instagram.com/doktoremmamalinina

«Незабываемый вечер», — подписала кадры Эмма Малинина.

Напомним, что Нетребко в последнее время живет в австрийской Вене, а семья Малининых – в немецком Мюнхене, где у Эммы есть медицинская клиника. И только Устинья Малинина живет в Лондоне, где учится в Королевском колледже музыки.

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