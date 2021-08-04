«Незабываемый вечер»: Нетребко с мужем и семья Малининых погостили у Бочелли

Александр и Эмма Малинины счастливы в браке более 30 лет. Пара воспитала сына Антона и двойняшек Устинью и Фрола. Чета Малининых часто делится в Сети совместными снимками, вызывая бурю эмоций у своих фанатов. На этот раз они показали, как провели вечер в компании оперной дивы Анны Нетребко и ее мужа Юсифа Эйвазова. Все вместе они гостили у оперного певца Андреа Бочелли.
«Незабываемый вечер», — подписала кадры Эмма Малинина.
Напомним, что Нетребко в последнее время живет в австрийской Вене, а семья Малининых – в немецком Мюнхене, где у Эммы есть медицинская клиника. И только Устинья Малинина живет в Лондоне, где учится в Королевском колледже музыки.