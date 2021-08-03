Вместе с мужем: Нетребко в черном платье в пол и шляпке с цветами предстала в Форте-деи-Марми

Оперная дива в компании Юсифа Эйвазов приехала на побережье Италии, чтобы дать концерт. Она покрасовалась на красной дорожке в женственном наряде.

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц. Ей доводилось выступать в США, многих странах Европы и в России. Она почти не делает перерывов, но в прошлом году из-за пандемии даже у артистки было три месяца самоизоляции. Звезда живет в Вене в квартире, где и провела весь карантин с родными. Теперь она снова путешествует и не раз приезжала в Москву.

Этим летом Анна уже изъездила Грецию и Испанию. Теперь она снова вернулась в Италию. На днях певица смогла уделить время сестре Наталье. Они съездили в Венецию, где гуляли целый день. А вот 3 августа артистка оказалась на знаменитом курорте Форте-деи-Марми, где уже успела отдохнуть Ксения Собчак. Однако Нетребко приехала туда с мужем Юсифом Эйвазовым, чтобы выступить.

Так как оперная дива любит наряжаться, то она не упустила шанса, чтоб отметиться в вечернем наряде в стиле начала прошлого века. Певица облачилась в черное кружевное платье в пол. Наряд дополнил пояс, подчеркнувший ее талию. Также она надела шляпку с алыми цветами и взяла сумку в форме клубнички.

«Сегодня мы будем петь на концерте вместе с Андреа Бочелли. И увидимся сегодня вечером», — поделилась пара.

Позже Анна показала, как прошла репетиция. Она не усидела на месте, когда пел итальянский артист. Звезда стала пританцовывать, красуясь на камеру.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Нетребко. Многие сочли, что она похудела за минувшие недели. «Ох, какая вы роскошная», «Вы словно дама из Титаника», «Просто бесподобно», «Ну какой шик, какой вид», «Вы стали стройнее, прям богиня», «Юсиф уже не самый худой в семье», «Ну как вы хороши», — стали писать пользователи Сети.

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