«Ваша простая Гозичка»: Саша Гозиас из «Дома-2» показала себя без фильтров и фотошопа

Бывшая участница проекта «Дома-2» Саша Гозиас, как и многие инстадивы, нещадно использует фильтры, маски и фотошоп, чтобы улучшить свое изображение на фото и видео в Instagram.

Но тут вдруг она решила доказать, что прекрасна и безо всяких «улучшайзингов». Саша Гозиас поделилась видео, на котором предстала в том виде, в каком ее видят близкие – ни фильтров, ни масок. Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» сделала акцент на том, что предстать в естественной красоте ее уже давно просили поклонники.

«Вы просили снять фильтры, маски. Ловите — ваша простая Гозичка», — подписала кадры Саша Гозиас.

Поклонники Александры пришли в восторг, увидев, что она отреагировала на их просьбу. Гозиас делают комплименты и хвалят за смелость.

«Красивая и без всяких фильтров», «Красотка! На проекте ведь тоже снимали без фильтров всех. Ты, Саша, была и тогда красотулей!», «Прекрасно выглядишь! Ты прекрасная мама», «Здесь ты очень похожа на Наталию Орейро», — высказались в Сети.

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