«Знакомство с Мишей»: Саша Гозиас из «Дома-2» впервые показала лицо сына

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Саша Гозиас решила сделать подарок подписчикам в честь того, что ее сыну Мише исполнилось девять месяцев.

Все это время звездная мама показывала наследника в микроблоге только спиной или прикрывала его личико смайликом. Теперь же Саша Гозиас рассекретила внешность мальчика. Оказалось, что он прехорошенький.

«Знакомство с Мишей. Я очень переживаю, поддержите меня. Сегодня Мише 9 месяцев. И в этот день я решила познакомить моих самых лучших подписчиков с моим сыном», — прокомментировала фото сына Саша Гозиас.

Она рассказала, что малыш уже говорит «мама» и «баба», хорошо ползает и пытается ходить, а свою маму он сделал еще счастливее.

Подписчики Саши Гозиас сошлись во мнении, что Миша на нее не похож. Вероятно, мальчик – копия своего папы, Сашиного мужа, которого она не показывает.

Стоит напомнить, что сына Мишу Саша Гозиас родила во втором браке. От первого у экс-участницы «Дома-2» есть дочка София.

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