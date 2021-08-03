«Все внимание этим сладким ножкам»: Ира Пинчук нарядила новорожденного сына в костюмчик цвета какао

Экс-участница проекта «Дома-2» Ирина Пинчук в эти дни чувствует себя невероятно счастливым человеком. Недавно впервые ставшая мамой, Ира Пинчук буквально растворяется в новорожденном сыне. Брюнетка поделилась в сторис Instagram трогательными кадрами, на которых запечатлела, как нежничает с малышом.

Наследник Ирины Пинчук облачен в красивый костюмчик цвета какао, а молодая мамочка склонилась над ним и нежно целует пяточки.

«Сейчас все внимание этим сладким ножкам», — подписала кадр Ирина Пинчук.

Она млеет от удовольствия и тает от любви к крохотному наследнику, которому исполнилось ровно две недельки.

«Очень сладкая булочка», — признается Ирина Пинчук.

Напомним, бывшая участница «Дома-2» Ира Пинчук родила сына 19 июля. В самый трепетный момент рядом с нею были мама и муж Арай Чобанян. Он поддерживал Иру во время родов и сам перевязал пуповину новорожденному наследнику. Арай признавался, что рождение сына сделало его очень счастливым.

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