«Посмотрите на эти реснички»: Ира Пинчук не может налюбоваться новорожденным сыном

Бывшие участники «Дома-2» Ира Пинчук и Арай Чобанян неделю назад стали родителями. Сын пары появился на свет вечером в понедельник, девятнадцатого июля. Ирина Пинчук и Арай Чобанян пока не раскрывают, как назвали наследника, зато молодая мама довольно часто показывает фото сына в микроблоге.

Правда, пока малыш повернут к камере спиной, либо же его личико прикрыто смайликом.

Ирина Пинчук растворяется в маленьком сыне, признаваясь, что тает от любви и нежности к нему. Она рассматривает хорошенькое личико малыша и не может налюбоваться родным крохой. В сторис микроблога Ира Пинчук опубликовала фото сына, на котором хорошо видны длинные реснички маленького мальчика. Малыш одет в белую шапочку и сосет пустышку.

«Посмотрите на эти реснички, спасибо Араю Чобаняну за них», — прокомментировала фото Ира Пинчук.

Напомним, в минувшую субботу экс-участницу с новорожденным сыном выписали из клиники. Оказавшись дома, Ира Пинчук почувствовала себя очень странно.

Ей хотелось грустить и плакать. Но она довольно быстро справилась со своим состоянием и сейчас вновь транслирует радость и счастье.

Смотрите также: