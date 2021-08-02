Носик-пуговка и пухлые щечки: Джанабаева впервые показала личико своей четырехмесячной дочки от Меладзе

Альбина Джанабаева на личной страничке в Instagram поделилась целой серией домашних снимков с четырехмесячной дочкой Агатой. Малышка спокойно сидела на руках у звездной мамы, не проявляя никакого интереса к фотокамере. Внимание малышки привлекли цветочки. Их то кроха и пыталась ощупать своими пухлыми пальчиками.

Певица в этот момент повернула дочку лицом к камере, да так, что в кадр попал профиль малышки. Поклонники смогли рассмотреть очаровательный носик-пуговку, спелые щечки и длинные реснички наследницы Валерия Меладзе.

У пары просто очаровательный ребенок. Добавим, что ранее супруги не показывали личико малышки. Третьи роды певицы случились в апреле этого года. Еще будучи беременной, экс-солистка группы «ВИА Гра» ушла в декретный отпуск.

Напомним, что у Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе есть также двое старших сыновей — 17-летний Константин и семилетний Лука. Теперь в семье певицы подрастает и красавица-дочка Агата.

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