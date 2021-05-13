На фоне постиранных ползунков: укачивающаяся дочку Джанабаева показала Меладзе с всклокоченными волосами

Экс-солистка группы «ВИА Гра» запечатлела будни «молодых родителей», которые мечтают только об одном - как следует выспаться.

Альбина Джанабаева на личной страничке микроблога поделилась очередным комичным роликом, показав не придуманную житейскую историю по мотивам будней «молодых родителей». Сама певица позировала без макияжа, с небрежным пучком на голове и «фиолетовыми отеками» под глазами. Точно с таким же видом предстал в кадре и Валерий Меладзе, изюминкой его образа стали всклокоченные волосы. Создавалось впечатление, что супруги дни напролет нянчат новорожденную дочку и света белого не видят.

В шутку музыкант признался, что раньше он не любил спать, а теперь только об этом и мечтает. Ему вторит и жена, которая подметила, что благодаря сну можно выпасть из реальности хотя бы на восемь часов. За спиной у парочки красуются постиранные пеленки и ползунки. Певица же укачивала в коляске мирно дремлющую дочку.

«Вот и прошел месяц!! Справляемся», — пошутила Альбина.

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