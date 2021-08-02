«Ой, а у вас трусы сползли»: Бузова в мокрых плавках «осрамилась» в бассейне, оголив зону бикини

Поющая телеведущая не заметила, что ее пикантные трусики опустились слишком низко на бедра. А вот поклонники такой конфуз звезды из виду не упустили.

Ольга Бузова любит отдыхать. И если уж она вырвалась в отпуск, то экономить на фешенебельном отеле не будет. Поющая телеведущая знает себе цену и никогда не станет в чем-то себя ограничивать. В любви к роскоши экс-подружка блогера Давида Манукяна может посоперничать с Яной Рудковской, Ксенией Бородиной, Машей Горбань и Яной Кошкиной. В личном микроблоге теледива то и дело публикует снимки своего шикарного отдыха. То Бузова веселится в ресторанах, то ныряет в бассейне, то примеряет люксовый наряд, то наслаждается SPA-процедурами.

На этот раз поклонники раскритиковали теледиву за неудачный купальник. Фанаты обратили внимание на то, что мокрые плавки звезды почти сползли с бедер, открывая зону бикини.

«В таких трусиках только в бассейн», «А если шнурочки лопнут??», «Опа! В стринги вода попала», «Кроме почти обнаженного тела ей и показать нечего», «Оля! Фигурка — класс! Но откуда растяжки на животике!! Ты же не рожала», «Скоро без трусов тоже будет», «Трусы все ниже и ниже», «Да, жизнь напоказ — тяжелая штука! Всем не угодишь!», «Ой, а у вас трусы сползли», «Бесстыдство! Ракушку-то прикрой», «Что за странная поза», «Зачем так живот втягивать, все ребра наружу», «Сексапильностью и не пахнет», — написали фолловеры.

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