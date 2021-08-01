«За столом едят, а она ягодицами трется»: Бузова в купальнике ошарашила складками над трусиками

На личной страничке в Instagram Ольга Бузова поделилась свежим пикантным снимком в купальнике. Если раньше поклонники поющей телеведущей критиковали ее за то, что она натягивает стринги «едва ли не до ушей», то на этот раз бывшая ведущая проекта «Дом-2» примерила бикини с ленточками, как можно ниже опустив трусики на бедра. При этом фанаты светской львицы обратили внимание на то, что в руках Ольга держала преинтересный букет с шестью подсолнухами.

«Это кто такой шутник? Шесть подсолнухов подарили», «Оля, мне кажется, тоже весьма и весьма озадачена!», «А что на седьмой цветочек денег не хватило?», «Бросайте такого женишка, что за дела такие! Шесть подсолнухов», — восклицают подписчики.

А многим не понравилось и то, что Бузова в одних трусиках села на стол. Поклонники напомнили теледиве, что это выглядит неприлично. Все-таки за столом люди привыкли есть, а тут такие ассоциации с прелестями звездной блондинки. Кто-то и вовсе обратил внимание на то, что Ольга поправилась, рассмотрев у теледивы «складочки под животиком».

«За столом едят, а она ягодицами трется», «Ух! Капельки воды прямо в трусики», «Ну, а зачем на стол в трусах садиться?», «Другого места посидеть с лопухами не нашлось?», «Удобно так?! В одних трусах на столе??», «Неужели это вы вместо поросенка с яблоком во рту», «Слезьте со стола! Что за безобразие», — пишут фолловеры.

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