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Новые должности: Кейт Миддлтон возьмет на себя две обязанности принца Гарри

Герцогиня Кембриджская станет главой регбийного союза Англии и футбольной лиги регби.

Новые должности: Кейт Миддлтон возьмет на себя две обязанности принца Гарри
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

После того, как принц Гарри отказался исполнять королевские обязанности, он лишился и многих должностей. Так, например, ранее герцог Сассекский был главой регбийного союза Англии и футбольной лиги регби. Теперь же эти обязанности на себя возьмет Кейт Миддлтон.

Официальное объявление будет опубликовано позже, накануне старта чемпионата мира по регби, который пройдет в октябре. Об этом сообщает Hello!.

Кейт является давней поклонницей этого вида спорта. Ранее ее сестра Пиппа рассказывала, что будучи детьми, они не пропускали ни одного матча местной команды по регби.

Принц Гарри занимал должности главы регбийного союза Англии и футбольной лиги регби на протяжении пяти лет.

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