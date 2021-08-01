«Люблю его и любима»: Марина Зудина публично обратилась к сыну от Олега Табакова

Первого августа отмечает свой день рождения представитель актерской династии Табаковых Павел Табаков. Молодому человеку исполнилось двадцать шесть лет. В числе тех, кто поздравил его с этой прекрасной датой, мама артиста Марина Зудина. Она обратилась к сыну Павлу Табакову на своей страничке в Instagram.

«1 августа родился наш с Олегом Павловичем сын Павел. Я счастлива, люблю его и любима! Будь счастлив!» — написала Марина Зудина.

К поздравлениям тут же присоединилась аудитория Марины Вячеславовны. Подписчики желают Павлу Табакову счастливой творческой судьбы и личной жизни.

«Счастья и крепкого здоровья сыночку», «С днем рождения! Красивый парень! Хороший артист», «Сын — красавчик. Крепкого здоровья ему и всего самого наилучшего», «День рождения ребенка — это всегда праздник для мамы, сколько бы ни исполнилось лет сыну! Поздравляю вас, Марина, с днем рождения Павла! Здоровья и счастья», — высказываются в Сети.

К своим 26-ти годам Павел Табаков успел сняться почти в двух десятках фильмах и сыграть несколько ролей на театральной сцене. Кроме этого, молодой человек уже папа. Его дочери Мие скоро исполнится год. С мамой девочки он расстался, но с дочерью общается.

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