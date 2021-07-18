«Полная перезагрузка»: Марина Зудина в топе цвета «марсала» зажгла на концерте Ивана Дорна

Актриса Марина Зудина в эти дни находится в Нижнем Новгороде на фестивале Горький fest, где, судя по всему, ей очень нравится.

Радость и счастье от пребывания в этом городе звезда с удовольствием демонстрирует в микроблоге. Накануне Марина Зудина побывала на концерте известного исполнителя Ивана Дорна.

Она поделилась очень настроенческим видео в Instagram. Актриса в кадре ритмично двигается в такт музыке, а ее лицо расплылось в широкой улыбке человека, получающего истинное удовольствие от происходящего.

«Полная перезагрузка! Нижний Новгород, «Горький fest», концерт Ивана Дорна», — подписала видео Марина Зудина.

На концерт она облачилась в топ цвета «марсала», который ей очень идет.

«Как я за вас рада! Улыбайтесь, улыбайтесь! Будьте счастливы!», «Когда дети выросли, можно и на концерт сходить», «Какая вы волшебная. Всегда с удовольствием смотрю ваши интервью. Голос, стиль», «Какая вы классная! Будьте счастливы», — сделали комплименты и высказали свои пожелания подписчики Марины Зудиной.

Кстати, в Нижнем Новгороде на фестивале находится и сын актрисы Павел Табаков, что тоже только повышает градус прекрасного настроения Зудиной.

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