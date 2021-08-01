«Мда! В стрингах и булками к народу»: Волочкова в трусах на резинке оголила зону бикини

Анастасия Волочкова лишила поклонников дара речи, покрасовавшись у ресторана в алых стрингах. Из одежды на бывшей приме-балерине Большого театра были также лиф от купальника и шляпка с широкими полями, которая напомнила фанатам кусочек «картонки». Многие не ожидали увидеть экс-возлюбленную бизнесмена Сулеймана Керимова во всей красе. Другие подметили, что артистка «бесстыдно повернулась к публике своей пятой точкой», явив упругие тылы.

«Эу! Пирожок-то обтянула», «Не шляпка, а кусочек картона», «Безвкусица какая-то», «Мда! В стрингах и булками к народу!», «Ну а что? Потрясный вид сзади», «Настюша, вам бы рюши или воланы к трусикам пришить, а то все видно», «В ресторан и в трусах? Смело», «Уже на улице в стрингах щеголяют», «Еще одна, как Бузова! Что не фото, то демонстрация белья», «Одежда кончилась? Остались только чистые трусики??» — пишут фолловеры.

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