«Эу! А у вас трусики отклеились»: Волочкова в узких стрингах прикрыла зону бикини «лоскутом ткани»

Анастасия Волочкова не перестает эпатировать публику. На этот раз бывшая прима-балерина Большого театра сразила поклонников чересчур откровенным пляжным кадром. «Трусы вам маловаты! В зеркало поглядите», «Тут одни веревочки и лоскут ткани», «И трусиками это не назовешь, какие-то ленточки», — шутят фанаты. Однако сама балерина своими пикантными снимками вполне довольна. На смелом фото Анастасия блеснула зоной бикини, попытавшись прикрыть прелести крохотным лоскутом ткани. Белье артистки сместилось к правому бедру, приоткрыв «интимные моменты».

«Эу! А у вас трусики отклеились», «Вся ракушка на виду», «Срамота, одним словом», «Мне кажется, или все-таки трусики куда-то в сторону уплыли?», «Вот это кадр… трусы на место верните», «Бельишко маловато?», «Почему нельзя купить хотя бы один приличный закрытый купальник?», «Вообще сейчас монокини в моде», «Эти стринги вот-вот лопнут», «Трусики держатся на честном слове», — пишут фолловеры.

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