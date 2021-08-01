Сладкая парочка: Брежнева отправилась на свидание с 58-летним Меладзе в Венеции

Вера Брежнева провела романтический уикенд в компании своего 58-летнего мужа. Музыкальный продюсер Константин Меладзе порадовал возлюбленную мини-путешествием, устроив пикник на катере в Венеции. Супруги полюбовались красотами итальянского города, отдохнув от суеты и шума мегаполиса. На личной страничке в Instagram экс-солистка группы «ВИА Гра» поделилась памятными кадрами, на которых она буквально сияет от счастья рядом со своей второй половинкой. Златовласая певица блеснула густой гривой белокурых волос, показав, как ее длинные локоны переливаются на солнце и развиваются легким бризом и ветерком.

«Как люблю вас обоих!» — отметила оперная дива Хибла Герзмава.

У Веры Брежневой есть двое детей — дочери Соня и Сара. При этом поп-дива призналась, что мечтает как минимум еще дважды стать мамой. Пока общих детей у нее с Константином Меладзе нет. Супруги женаты уже шесть лет, но заводить наследников не спешат.

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