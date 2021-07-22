С пучком-дулькой на голове: Брежнева на отдыхе покрасовалась в шелковом воздушном сарафане Барби

Вера Брежнева не перестает пиарить свой новый трек «Розовый дым». Экс-солистка группы «ВИА Гра» даже призналась в своей неожиданной любви к такому кукольному оттенку. В своем микроблоге возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе поделилась свежим видеороликом, устроив плавные танцы у зеркала. Для этого певица примерила струящийся шелковый сарафан на тонких бретелях и черные глянцевые сандалии в спортивном стиле. На голове у поп-дивы красовался пучок-дулька.

Певица умело подчеркнула бронзовый загар сарафаном оттенка Барби. Многие поклонники звезды уверены, что в 39 лет артистке не стоит наряжаться в такие яркие девичьи луки.

«Я всегда равнодушно относилась к розовому цвету. Выбирала его, только если была какая-то необходимость. Но когда мы начали работу над треком #РозовыйДым, я начала замечать розовый во всем и везде. В одежде, в интерьере, на людях. Начала замечать, реагировать на него и выбирать его. Таким образом у меня теперь появился даже розовый сарафан. Но все это лишь подтверждает теорию, что мы видим и замечаем в большей степени то, о чем думаем, что нас волнует, на чем есть акцент внутри нас. И на сегодня мой розовый период мне явно нравится!» — отметила певица.

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