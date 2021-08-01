В роли рокового соблазнителя: Галкин обнародовал фото с голым торсом и при усах

45-летний муж 72-летней Аллы Пугачевой Максим Галкин вызывает восхищение у многих дам. Красавец-мужчина имеет хорошее состояние, умен, талантлив, да к тому же много лет хранит верность своей возлюбленный. Звездная пара жената с 2011 года, и артист клянется, что будет любить свою избранницу всю жизнь, независимо от того, сколько ей лет.

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Между тем, привлекательность Галкина не остается незамеченной даже его коллегами. Недавно артист решил показать в личном блоге урожай из своего сада, но ненароком нарвался на комплименты певицы Славы. «Секси», — восхитилась звезда эстрады супругом Примадонны, увидев его роскошные волосы.

Очередной новый пост Максима Галкина вновь вызвал волну эмоций, как у обычных пользователей Сети, так и у знаменитостей. Юморист с голым накаченным торсом и при усах сделал селфи в зеркале, объяснив свое появление в таком эротичном виде работой.

«Вхожу в роль самовлюбленного соблазнителя для кино. На один кадр уже получилось, или нет? Как блогеры себя в зеркале фотографируют? Никак не научусь. Что посоветуете?» — подписал он под снимком. «Уже все получилось!» — успокоила его Марина Зудина. «Профи», — откликнулась Глюкоза.

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