«Секси»: певица Слава не сдержалась от комментария, увидев мужа Пугачевой с отросшими волосами

Максим Галкин обнародовал в личном блоге видео из своего сада возле замка в деревне Грязь. Муж Аллы Пугачевой показал, как уродились в этом году у него груши и яблоки. Юморист заметил, что высаживал деревья 10 лет назад собственными руками, хотя в это верят далеко не все.

В ролике поклонники Галкина смогли увидеть довольно приличные фрукты внушительного размера, а также окрестности его имения с роскошным каменным домом и кораблем возле него в качестве элемента ландшафтного дизайна.

Однако некоторых фолловеров привлек вовсе не сад Галкина и Пугачевой, а сам рассказчик – певица Слава обратила внимание, что он отпустил волосы и стал выглядеть еще более привлекательно в таком виде.

«Секси-Макс. Волосы!» — написала артистка. «Спасибо!» — коротко ответил избранник Примадонны.

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