«Отпад! Трусы по швам трещат»: Бузова в розовых стрингах взорвала Сеть видом сексуальных бедер

Ольга Бузова не так давно пережила расставание с блогером Давидом Манукяном. Экс-ведущая проекта «Дом-2» дала понять, что снова разочаровалась в мужчинах. Однако верит, что ей удастся встретить свою любовь в будущем. Примечательно, что фанаты звезды уверены, этот роман был обычным пиаром. И слезы поющей телеведущей некоторые фанаты посчитали неискренними. Сейчас Ольга с головой погрузилась в творчество и новые проекты.

Судя по всему, о своих страданиях знаменитость забыла. Уехав за границу, там у Бузовой идут съемки, теледива не перестает оголяться. На свежем снимке в Instagram Ольга позировала в секси-бикини под фламинго. Светская львица блеснула роскошным телом в купальнике, засветив, по мнению фанатов, слишком много тела — маленькую крепкую грудь и упругий «поплавок».

«До чего же сексуально», «Мне кажется, что она в себя влюблена! Таким и отношения-то не нужны, у них и так все отлично», «О, боги! Какие изгибы», «Ну что тут сказать? Купите ей кто-нибудь одежду», «Стринги так натянула высоко, почти все видно», «Срамота! Гладкую ракушку-то прикрой», «Отпад! Трусы по швам трещат», — шутили поклонники.

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