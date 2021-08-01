«Это же Хюррем, Махидевран и Хатидже»: Сельма Эргеч «подловила» Узерли и Феттахоглу в стамбульском баре

На одной из фанатских страничек Мерьем Узерли в Instagram появился ее памятный снимок, который ранее в личном профиле публиковала Сельма Эргеч. Актрисы в компании с Нур Феттахоглу позировали в одном из стамбульских баров. Примечательно, что этот кадр был сделан после съемок в турецком сериале «Великолепный век». Так, к примеру, партнерша Халита Эргенча, сыгравшая Хюррем султан, успела сменить имидж, перекрасившись из медно-рыжего в пепельный блонд. В центре между Нур Феттахоглу и Мерьем Узерли за столиком разместилась Сельма Эргеч. Она подловила «двух султанш» на вечеринке, не мало удивив поклонников.

По сценарию, персонажи Мерьем Узерли и Нур Феттахоглу, мягко говоря, не ладили между собой. Поэтому фанаты ленты никак не ожидали, что сами актрисы, сыгравшие Хюррем султан и Махидевран султан, отлично поладят между собой. В их компанию прекрасно вписалась и экранная сестра султана Сулеймана — Хатидже султан.

«Это же Хюррем, Махидевран и Хатидже», «Наши любимые султанши — как же мы соскучились», «Вот это классно! И неожиданно, Мерьем за одним столиком с Нур и Сельмой», «А ведь по сценарию они враждовали, так приятно видеть их вместе», «Вечеринка с Хюррем султан — вот уж и правда, неожиданно», «Мерьем идет быть блондинкой», — пишут фолловеры.

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