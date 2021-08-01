«Малкочоглу бы неистово взвыл»: жена Озчивита в бикини из гипюра шокировала сексуальным телом

Фахрийе Эвджен в Instagram поделилась «сочным» снимком. Актриса из турецкого сериала «Королек — птичка певчая» крайне редко позволяет себе пикантные фото в купальниках. При этом возлюбленная Бурака Озчивита на отдыхе с двухлетним сыном Караном позировала в гипюровом бикини, накинув на плечи сорочку. Примечательно, что Фахрийе отказалась от макияжа, отдав предпочтение естественной красоте. На голове актрисы красовался пучок-дулька.

При всей скромности снимка Эвджен все-таки удалось шокировать своих поклонников. Многие уверены, что Бурак Озчивит сильно ревнует возлюбленную, поэтому она так редко позирует в бикини. Однако есть мнение, что именно Фахрийе «отгоняет» от мужа всех красоток, которые только и мечтают, что оказаться в поле зрения Бурака.

«Султанша для Бали-бея», «Малкочоглу бы неистово взвыл от ревности», «Вот это я понимаю — всем султаншам султанша», «А поговаривают, что Фахрийе просто проходу Бураку не дает, дико его ревнует ко всем поклонницам», «Ну да, с красивым мужем-то жить ох, как не легко», «Бурак-то как позволил такое?», «Кожа слишком бледная на мой вкус», — заспорили фолловеры.

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