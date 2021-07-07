Гладкие локоны в пучке — редкость: Фахрийе Эвджен в шелковом комбинезоне под леопарда подчеркнула талию

Фахрийе Эвджен вот уже четыре года счастлива в браке с Бураком Озчивитом. Известие о том, что экранный Малкочоглу Бали-бей женился, стало полной неожиданностью для его многочисленных поклонниц. При этом армия фанаток звезды «Великолепного века» только возросла. Со своей будущей женой актер познакомился на съемках другого проекта, когда перезапускался сериал «Королек — птичка певчая».

Возлюбленная Бурака Озчивита слывет первой модницей и не зря. Она трепетно относится к своему имиджу. В звездном гардеробе актрисы есть ультрамодный джинсовый комбинезон, роскошные вечерние платья, велюровый костюм с мини-юбкой. А не так давно Фахрийе покрасовалась на фотосъемке в леопардовом шелковом комбинезоне с шортиками, умело сделав акцент на стройной талии. Изюминкой образа стала гладкая прическа с низким пучком. Также возлюбленная Бурака Озчивита не забыла и про аксессуары — на изящной лебединой шее актрисы можно увидеть минималистичный кулон на тонкой цепочке.

«Какая красивая у нашего Малкочоглу жена», «Тяжко наверное с таким красавцем-мужем! Неужели к фанаткам нет ревности?!», «Ой, хороша! Да тут наш Бали-бей должен ревновать, а не наоборот!», «Ну нельзя быть на свете красивой такой», «Эти пятнышки идут только леопарду и красавице-жене Малкочоглу», «Помню ее по роли Фериде! Такая она нежная и милая», — пишут фолловеры.

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