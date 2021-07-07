Глазки-бусинки, пухлые щечки: Мерьем Узерли на редком селфи предстала с шестимесячной дочкой Лили

В кадре со своей звездной мамой и маленькой сестренке позировала и Лара.

Мерьем Узерли в Storeis микроблога поделилась редким селфи, на котором она позировала с дочерьми от разных отношений. Напомним, что еще будучи беременной первенцем актриса из турецкого сериала «Великолепный век» рассталась с отцом своего малыша. Дочь Лару звезда растила одна до того момента, как она познакомилась с будущим избранником. Его имя Мерьем держит в секрете. Однако у пары появился общий ребенок — дочка Лили. В одном из интервью актриса призналась, что они с возлюбленным одинаково заботятся о малышах. Если Узерли приглядывает за Лили, то ее нынешних избранник присматривает за Ларой.

Малышка Лили, которой уже шесть месяцев, с совершенно осознанным взглядом смотрит в кадр, как-будто понимает, что ее мамочка делает снимок. Сестренку за коленку держит Лара. Младшую дочку Мерьем Узерли запечатлели с пустышкой в ее кроватке. У Лары темные волосики — сначала они были светлые, медового оттенка как у мамы, глазки-пуговки и пухлые щечки.

«Ну прелесть же!», «Наша Хюррем султан, но не с шехзаде, а с дочками», «Когда материнство красит», «Очаровательные малыши», «Дети так похожи на Мерьем!», «Старшая не отходит от сестренки, такая нежность», «Любим! Хюррем султан, скучаем! Самая лучшая», — пишут фолловеры.

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