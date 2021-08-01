«Ах, какие изгибы»: 52-летняя Лопес в микробикини сводит с ума не только Аффлека

Недавно Дженнифер Лопес воссоединилась с Беном Аффлеком. Они пробовали строить отношения еще в начале 2000-х, но до свадьбы тогда так и не дошло. За это время оба успели побывать в браке, обзавестись детьми и решили, что не могут друг без друга. На днях Джей Ло отметила свой 52-й день рождения в компании Бена. Пара уединилась на яхте в Средиземном море.

В своем Instagram дива поделилась свежими кадрами, на которых позировала в микробикини ярко-желтого цвета. Пожалуй, все 138 миллионов фанатов артистки остались в восторге от увиденного.

«Бомба! Как можно быть такой шикарной! Ах, какие изгибы!», — писали пользователи Сети.

больше по теме Воссоединение состоялось: Дженнифер Лопес слилась в страстном поцелуе с Беном Аффлеком Знаменитости отдыхали на одной яхте.

Напомним, Дженнифер не скрывает, что активно занимается спортом и не употребляет алкоголь.

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