«Такая стройняшка стала»: Пынзарь в двухцветном бикини с воланами блеснула сочными формами

В январе этого года экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь отметила свое 35-летие. Личный праздник пришелся на долгожданное путешествие. Блогер с семьей была в Америке. На этом путешествия блондинки не закончились только недавно она с мужем и детьми побывала в Турции, а после — в Сочи. В своем микроблоге Дарья делится эффектными снимками с отдыха. На этот раз она показала фото, на котором позировала в двухцветном бикини с воланами.

«Красивая! Такая стройняшка стала! Классная! Фото огонь!», — писали пользователи Сети.

Напомним, Пынзарь – одна из немногих звезд, кто не скрывал, что не прибегал к услугам пластических хирургов. Своим пышным бюстом красотка обязана именно врачам.

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