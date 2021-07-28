Богиня у моря: Дарья Пынзарь из «Дома-2» подразнила сочной грудью и бедрами в бикини

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь не так давно вместе с мужем Сергеем вернулись на легендарный проект уже в качестве ведущих.

Ради того, чтобы эффектно выглядеть на экране, Дарья Пынзарь сидела на диете и сбросила несколько килограммов. Ограничивает блондинка себя в питании и по сей день, что позволяет ей оставаться в прекрасной форме.

Сейчас Дарья и Сергей Пынзарь в отпуске, проводят они его вместе с детьми в Турции. Здесь Дарья Пынзарь вовсю демонстрирует, каких успехов она добилась в борьбе за стройность. На фото в микроблоге блондинка показала, как роскошно она выглядит в бикини – и спереди, и сзади.

«Спонсор моего похудения поговорка: «Достаточное количество пищи — тебя держит. Излишек же придется носить твоим ногам», — подписала Дарья Пынзарь кадры.

Аудитория ведущей «Дома-2» пришла в восторг от сочных снимков, сделанных на пляже у самого моря.

«Дашуль, потрясающе выглядишь», «Красотка», «Какая фигурка! Просто прелесть», «Даша, на вас всегда приятно смотреть! Вы счастливая, позитивная, лучик света в окошке! Всегда такие эмоции вызываете», «Волшебно выглядишь», — высказались в Сети.

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