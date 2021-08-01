Все напоказ: Седокова в алом искрящемся платье показала аппетитную грудь

Анна Седокова активно работает над созданием новых клипов. В своем микроблоге звезда делится самыми разными кадрами. То она в гримерке, то на фотосессии, то на съемочной площадке. Жизнь 38-летней артистки бьет ключом. Для разных моментов Анна выбирает разные образы и почти всегда откровенные – ей есть, чем похвастаться перед публикой: точеная фигура и пышная грудь буквально сводят с ума многомиллионную армию фанатов.

На этот раз она показала, как готовилась к фотосессии в алом искрящемся платье-бандо, засветив свою пышную грудь.

Напомним, в прошлом году Седокова вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал профессиональный спортсмен – баскетболист Янис Тимма, который младше артистки почти на десять лет. Для него, к слову, этот брак стал вторым.

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