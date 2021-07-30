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Седокова едва уместила пышный бюст в «зеркальное» платье-бандо

Кадрами артистка поделилась в своем микроблоге.

Седокова едва уместила пышный бюст в «зеркальное» платье-бандо
Анна Седокова. Фото: Global Look Press

Анна Седокова обладает роскошными формами, которые не прочь показать своим фанатам. Откровенные наряды, яркие бикини, смелые декольте – певица знает, как привлечь к себе внимание. На этот раз артистка поделилась кадрами в своем микроблоге, где позировала в «зеркальном» платье-бандо, в которое едва уместила свою пышную грудь.

Анна Седокова
Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova

Недавно Седокова выпустила новый альбом и несколько свежих треков. После замужества она активно наала работать не только над своей творческой карьерой, но и над развитием собственного бренда одежды. Наряды, созданные при участии Анны, пользуются все большой популярностью среди ее армии поклонников.

Напомним, что Седокова вышла замуж в прошлом году. Брак с баскетболистом Янисом Тиммой стал для нее третьим. Для спортсмена, который младше артистки на девять лет, вторым.

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