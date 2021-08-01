«Первый отпуск с малышкой»: Пригожин запечатлел Валерию с внучкой на пляже

В первый день нового года Валерия впервые стала бабушкой. Внучку, которую назвали Селин, ей подарил младший сын Арсений и его жена Лиана. Пара вступила в законный брак в сентябре прошлого года, собрав на своей свадьбе практически весь российский бомонд.

В своем Instagram Иосиф Пригожин поделился кадрами, на которых девочка позировала рядом с бабушкой на пляже.

«Первый отпуск с малышкой. Сегодня ей ровно семь месяцев», — написал Пригожин.

Свои эмоции выразили не только многочисленные подписчики продюсера, но и коллеги по цеху среди которых были Игорь Николаев, Анита Цой и другие.

«Ну надо же, папина копия! Какая чудесная! Классная!», — писали пользователи Сети.

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