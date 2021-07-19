Поклонница в памперсе: Иосиф Пригожин показал, как внучка Валерии слушает живую музыку

53-летняя певица Валерия в этом году впервые стала бабушкой. Ее младший сын Арсений Шульгин с женой Лианой только сейчас, спустя полгода, перестали скрывать лицо дочки Селин. Девочка очень похожа на своего папу, кроме того, окружающие уверены, что она – мини-копия знаменитой бабушки.

Накануне Валерия с Иосифом Пригожиным побывали в гостях у наследников и понянчились с крошкой Селин. Бабушка с любовью и нежностью носила на ручках свою внучку и искрилась от счастья. Как это было, Пригожин показал у себя в микроблоге.

«Воскресный вечер с внучкой. Слушает папину игру как завороженная», — подписал видео продюсер.

На видео Арсений Шульгин играет на фортепиано, а окружившие его родные внимательно слушают. Но наиболее активно это делает маленькая дочка: девочка не сводит глаз с игры и внимает звуках, разносящимся по комнате, с большим удовольствием.

Ранее невестка Валерии рассказывала, что маленькая Селин просто обожает живую музыку. Дело в том, что Арсений Шульгин, который с самого детства играет на фортепиано, часто музицирует по вечерам и не прекращал это делать даже в первые дни после появления Селин на свет.

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