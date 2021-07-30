«Моя Анечка»: Сергей Безруков поделился снимком жены с новорожденным сыном на руках

Известный актер и руководитель Губернского театра Сергей Безруков чувствует себя невероятно счастливым человеком. Сбылась его мечта иметь большую семью. У Сергея Безрукова и его жены, режиссера Анны Матисон, теперь трое детей — дочка и два сына, младший из которых появился на свет 24 июля.

Сергей Безруков поделился в микроблоге трогательным фото жены с новорожденным малышом, признавшись, что с тремя детьми справляться гораздо легче, чем с одним.

«Наша Мамочка…Моя Анечка! Вот уже неделя прошла, как в нашей жизни появился Васенька. С третьим ребенком, конечно, уже проще. С первым было тяжелее… Сейчас уже привыкли! Но это все многодетные семьи отмечают. Правда?» — подписал снимок супруги с наследником Сергей Безруков.

Напомним, в недавнем интервью актер признавался, что очень переживал из-за отсутствия детей в браке с красавицей-женой Ириной Безруковой. Их союз просуществовал пятнадцать лет, Ирина так и не смогла подарить Сергею Безрукову ребенка.

После развода артист почти сразу женился на новой избраннице Анне Матисон, которая родила ему уже троих детей. В планах у звездной пары через год взять ребенка из детского дома.

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