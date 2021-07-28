«Спали хорошо!»: Безруков показал свое многодетное «доброе утро» с новорожденным и другими наследниками

Несколько дней назад 47-летний актер Сергей Безруков стал отцом в третий раз. Его жена режиссер Анна Матисон родила мальчика Васю. Также пара воспитывает пятилетнюю дочь Машу и двухлетнего сына Степу.

Роды у избранницы Безрукова прошли хорошо, и счастливая мама отправилась домой с новорожденным. В личном блоге Сергей показал фото по дороге из клиники – за супругой и маленьким сыном он приехал всем семейством, с детьми.

Наследникам актера, судя по всему, очень интересен их новый родственник. В Instagram артиста их любопытные глазки можно увидеть на свежих фото. На кадрах запечатлен Васенька и его сестра с братом, которые с началом дня подошли к малышу и стали его разглядывать.

«Доброе утро! Спали хорошо!» — отчитался перед фолловерами Сергей Безруков.

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