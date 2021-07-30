«О, как вспотела!»: Кристина Асмус взбудоражила поклонников, представ в мокрой майке без нижнего белья

Звезда фильма «Текст» Кристина Асмус знает, чем вызвать интерес общественности к своей персоне.

Актриса Театра имени Ермоловой Кристина Асмус устроила настоящую провокацию на своей страничке в Instagram. Звезда решила подразнить подписчиков откровенным фото.

Некоторое время назад Кристина Асмус отправилась отдыхать на Шри-Ланку, и вероятно, жара, солнце и вода сделали свое дело. Актриса дерзнула предстать на публике в мокрой майке, надетой на голое тело.

Облегающий бирюзовый топ, конечно же, обнажил все прелести Кристины Асмус. Нежную грудь звезды фильма «Текст» теперь может во всех подробностях рассмотреть каждый желающий.

«Жарко», — подписала снимок Кристина Асмус.

Не все пользователи сумели оценить игру слов. Да и вряд ли кто-то будет читать текст при наличии такой визуализации. Часть подписчиков сделали комплименты красивым формам Кристины Асмус, а некоторые же сочли своим долгом поговорить о приличиях.

«После «Текста» не удивительно», «Красиво, но не для «Инстаграма», «Ого, я не сразу заметила. На глаза сначала акцент сделала», «О, как вспотела», «На такой спектакль я сходил бы», «Давай уж без майки», — обсуждают смелое фото Кристины Асмус в Сети.

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