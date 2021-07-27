Кристина Асмус сыграет главную роль в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда»

В сентябре в Театре имени Ермоловой состоится премьера — «Леди Макбет Мценского уезда» по произведению Николая Лескова. Главную роль — молодую женщину, которая ради своего любимого готова даже пойти на преступление, — сыграет известная актриса Кристина Асмус.

Ее героиня выдана замуж по расчету, имеет хороший достаток и положение в обществе — все, кроме любви. Свое нерастраченное чувство она направляет на молодого приказчика. Но речь идет не просто о романтике, женщина демонстрирует страсть, безумство и даже одержимость.

Несмотря на первоисточник из середины XIX века, история актуальна и по сей день.

«Место действия — Россия, время действия — всегда», — говорится о спектакле на сайте театра.

Первые показы запланированы на 18, 19, 25 сентября и 9 октября.

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