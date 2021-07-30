«Все печали личной жизни оставляла за порогом телецентра»: Вербицкая рассказала, какую роль в ее карьере сыграл муж

Популярная телеведущая Лариса Вербицкая счастлива в личной жизни. В браке со своим вторым супругом, кинооператором и педагогом Александром Дудовым звезда экрана живет уже больше тридцати пяти лет. По словам Ларисы Вербицкой, супруг многое сделал для ее становления как телеведущей.

Когда у мужчины была возможность, он оставался дома, смотрел эфиры с участием супруги или записывал их на магнитофон, чтобы затем детально разобрать их вместе.

«Я очень старалась и, выполняя свою работу, никогда не позволяла себе давать слабину, даже когда бывало трудно. Все печали и радости моей личной жизни надо было оставлять за порогом проходной телевизионного центра», — поделилась Лариса Вербицкая.

Тем не менее супруг телезвезды всегда находил, что можно подправить и улучшить в эфирах Ларисы Вербицкой. Но, по ее признанию, критика мужа часто задевала и даже обижала.

«Я не всегда соглашалась с мужем, порой обижалась на замечания, искала объяснения, но очень скоро усвоила один его совет: «Будь на экране идеальной. Всегда помни, что тысячи девчонок по всей стране берут пример с тебя, а значит, они тоже будут стараться вырасти умными, доброжелательными, с хорошим вкусом и манерами», — призналась Лариса Вербицкая.

Об этом и многом другом Лариса Вербицкая рассказала в своей книге «В 60 – 6:0 в мою пользу», выпущенной издательством АСТ.

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