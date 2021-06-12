Копия своей мамочки: Лариса Вербицкая поделилась редким кадром красавицы-дочки

Телеведущая Лариса Вербицкая в Instagram поделилась очень редким кадром со своей красавицей-дочкой от второго брака Инной. Девушка появилась на свет в 1990 году. Она, надо признать, невероятная красотка и очень сильно похожа на свою звездную мать. На фотографии Инна улыбается. Она счастлива вместе с родительницей.

«Как выяснилось, только одна хорошая мысль утром, меняет смысл целого дня». Лариса Вербицкая

«Какая красивая у вас дочка», «Инна выросла вашей копией», «Лариса, счастья вам и вашей любимой наследнице», «У вас просто самая красивая дочка на земле. Лариса, она у вас восхитительна. Как и ее мама», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что дочь Лариса Вербицкая родила от своего второго мужа телеоператора Александра Дудова. Наследница работает в сфере рекламного бизнеса. Кроме того, у Ларисы Вербицкой есть сын Максим. Он по образованию юрист. Его она родила в своем первом браке от инженера Юрия Вербицкого.

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