Даст фору молодым: Марина Юдашкина примерила мини-шорты на отдыхе

В одной из последних публикаций личной страницы Instagram дизайнер Марина Юдашкина разметила свежее фото из отпуска. Примечательно, что 62-летняя знаменитость в летнем наряде выглядела, словно девушка.

Жена Валентина Юдашкина уже не в первый раз удивляет своей моложавостью поклонников. Стройная блондинка поражает своей красотой, несмотря на возраст. В недавнем фото арт-директор запечатлелась в аутфите морских оттенков. Юдашкина отдала предпочтение шифоновому топу на тонких бретелях. Цвет электрик возлюбленная известного российского модельера сочетала с белоснежным оттенком. Именно такого цвета были короткие джинсовые шорты Юдашкиной.

«Море — это вечное движение и любовь, вечная жизнь! Море лучше любого лекарства! Стоишь на берегу и чувствуешь соленый запах моря!», — заявила Марина Юдашкина.

Марина дополнила образ тонким ремешком молочного оттенка и сандалиями с ажурным узором.

«Марина, вы всегда супер! Приятно смотреть на вас», «Какая красивая», «Вы прекрасны», «Красивая, статная», «Афродита», «Очень спокойное и красивое море на фото! Выглядите классно!», «Восхищаюсь вашей красотой!», «Как просто и красиво!», — отметили восхищенные фанаты Юдашкиной в комментариях под фото.

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