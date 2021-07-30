«Ушли в ночь»: Эмма и Александр Малинины позировали на прогулке в одинаковых нарядах

Врач-гинеколог Эмма Залукаева стала третьей женой музыканта Александра Малинина более 30 лет назад. Спустя десять лет после свадьбы в их семье родились двойняшки Устинья и Фрол. Дочь пошла по стопам знаменитого папы и учится в Королевском колледже музыки, а сын занимается видеосъемкой. В своем Instagram Эмма довольно часто делится совместными снимками с мужем и детьми. На этот раз она показала фото с прогулки в Италии.

«Ушли в ночь», — написала Малинина.

Для вечерней прогулки Эмма и Александр выбрали белоснежные наряды.

«Счастья вашей семейной идиллии! Красавчики! Супер-фото и настроение!», — писали пользователи Сети.

Добавим, что у Эммы есть сын Антон от первого брака, а у Александра двое детей от предыдущих союзов – сын Никита и дочь Кира.

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