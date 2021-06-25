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«Наша самая любимая балерина»: Эмма Малинина показала свою будущую красавицу-невестку

Избранницей сына музыканта и бизнес-леди стала танцовщица из Санкт-Петербурга.

«Наша самая любимая балерина»: Эмма Малинина показала свою будущую красавицу-невестку
Эмма и Александр Малинины. Фото: instagram.com/doktoremmamalinina/

Не так давно стало известно, что младший сын прославленного музыканта Александра Малинина Фрол закрутил бурный роман с балериной одного из немецких театров. Избранницей звездного наследника оказалась 19-летняя уроженка Петербурга Анастасия Ужанская. Она – выпускница Академии балета имени Вагановой, переехавшая в Германию и там встретившая свою любовь.

О том, что у 20-летнего сына Малинина и красавицы-балерины все серьезно, подтвердила мама юноши, Эмма Малинина. Бизнес-леди разместила на своей странице фотографии с будущей невесткой, отметив, что всегда старается навещать детей – они у нее живут в разных городах и странах: Фрол в Мюнхене, а дочка Устинья – в Лондоне. К сыну мама поспешила буквально сразу же по возвращении из итальянского отпуска.

Примечательно, что с самим Фролом Эмма не сфотографировалась. А позже показала избранницу сына во всей красе – на сцене театра оперы и балета:

«Настенька, наша самая любимая балерина! Грация, изящество и просто красота», — подписала снимок будущая свекровь.

Вероятнее всего, и совместные фото, и теплые слова в адрес пассии сына означают ее родительское благословение, и вскоре мы официально узнаем, что младший сын Малинина женится.

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