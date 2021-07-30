Как советует Хромченко: Нетребко в платье-комбинации прикрыла плечи кимоно с растительным принтом

Звезда мировой оперы Анна Нетребко гастролирует по Европе. Сейчас она радует своим талантом жителей и гостей Вероны. После премьеры оперы «Турандот» на местной сцене артистка устроила прогулку по ночному городу и с удовольствием позировала в объектив фотокамеры.

«Верона. Ночь. Счастье», — подписала звезда снимки.

На прогулку Анна Нетребко отправилась в черном платье-комбинации, поверх которого накинула длинное кимоно с растительным принтом. Образ получился актуальным и стильным, в соответствии с советами фэшн-эксперта Эвелины Хромченко, которая предупреждала – платья-комбинации уже не носят соло, это уходящий тренд.

Приспособить к нынешнему сезону столь популярное много лет одеяние сейчас помогут дополнительные вещи – кардиганы, как у Нетребко, свитера или футболки поверх или под платье. Кстати, не все звезды об этом знают и продолжают носить комбинацию без всего, не подозревая, что это уже устаревший ход.

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