«Вы уверены?»: Нюша призналась, что вторая беременность была не запланирована

На днях Нюша презентовала новый клип на песню «Небо знает», в конце которого появилась с округлившимся животиком. Фанаты принялись поздравлять артистку с беременностью. Но, как оказалось, ее Нюша не планировала.

«У меня был регулярный поход к доктору в женскую консультацию. Она меня радостная встретила со словами: «Я по вам соскучилась». Отправила сдавать анализы, на УЗИ, где мне так говорят: «Доброе утро, вы беременны». Моя реакция: «Вы уверены? Еще раз посмотрите!», — рассказала Нюша в эфире Love Radio.

Напомним, что артистка замужем за бизнесменом Игорем Сивовым. Они воспитывают дочь Симбу, которой в этом году исполнится три года. Ранее Нюша отмечала, что у второго ребенка будет не менее интересное имя.

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