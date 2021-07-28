Не Симбой единой: Нюша пообещала придумать оригинальное имя для второго ребенка

Беременная певица Нюша пообещала придумать не менее оригинальное имя для своего второго ребенка. Напомним, что дочь она назвала Симбой, чем несколько шокировала общественность.
«Как минимум, оно не должно уступать в оригинальности первому. Симбуся еще маленькая и в целом пока не очень осознает, что скоро у нее появится братик или сестренка. Уверена, что соревноваться за внимание нашим детям точно не придется».
По словам Нюши, закупаться всем необходимым для малыша она с мужем пока не спешит. Некоторые вещи прейдут от старшей дочери ко второму наследнику. К примеру, в этот список точно попадет стульчик со столиком. Кроме того, второму ребенку от Симбы достанется коляска, сообщает «СтарХит».
Напомним, что Нюша скрывала какое-то время свою вторую беременность от широкой общественности. Лишь недавно в своем клипе она засветила достаточно большой животик, после чего получила массу поздравлений от фанатов.