Сделала силуэт: Каменских обтянула массивные бедра белым платьем-майкой

Певица Анастасия Каменских сейчас строит сольную карьеру, а Потап, настоящее имя которого – Алексей Потапенко, стал не только ее мужем, но и продюсером. У девушки один концерт за другим, ее популярность с годами только растет, как и число поклонников. онлайн-публика тоже увеличивается, и в Сети девушка бывает очень часто.

На сей раз красотка Каменских решила устроить игру с переодеваниями и показала у себя в stories несколько образов. Один из них – в белом платье-майке длины миди, подчеркнувшем изгибы стройной фигуры и пышных бедер звезды. Она устроила голосование за наряд, и почти 100% участников согласились, что платье очень идет красотке.

О том, что ранее Каменских очень сильно похудела, девушка рассказала в авторском проекте «Загугли звезду» портала Teleprogramma.pro. Сейчас она очень любит свою фигуру и гордится ею, поэтому в ее профиле в Instagram так много снимков в бикини и эффектных нарядах.

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